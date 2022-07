Futuro da dirigente del Napoli per Hamsik? Edo De Laurentiis è stato chiaro

Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più importanti dell’era De Laurentiis. Arrivato nel 2007 a soli 20 anni, lo slovacco si è preso il cuore di tutti i tifosi degli azzurri grazie alle sue prestazioni, ma soprattutto grazie alla sua personalità. 520 presenze, 121 gol, dodici anni nel Napoli e fascia da capitano: numeri da vero campione. Il sogno di ogni tifoso azzurro è quello di poterlo rivedere un giorno in società, magari come dirigente. Oggi, il vicepresidente Edo De Laurentiis ha parlato proprio di questa opportunità.

Marek Hamsik (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Presente all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, Edo De Laurentiis ha risposto alla domanda su un possibile futuro da dirigente del Napoli per Marek Hamsik. Queste le sue parole.

“Noi lasciamo le porte aperte e non chiudiamo mai a nessuno, soprattutto a chi ha fatto del bene col Napoli”.

De Laurentiis ha anche parlato di un altro ex Napoli che avrebbe potuto avere un futuro nel Napoli dopo il ritiro: “Volevamo trattenere anche Albiol come dirigente, ma decise di andare via per decisioni familiari”