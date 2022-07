Edo De Laurentiis fa sognare i tifosi: lo ha detto su Mertens

Il tormentone che sta tenendo in apprensione tutti i tifosi del Napoli riguarda il futuro di Dries Mertens: l’attaccante belga è andato in scadenza di contratto con il Napoli ed è attualmente svincolato. Sul futuro del miglior marcatore della storia del club però ci sono ancora diverse incognite: nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha chiuso tutte le porte a un possibile rinnovo, tenendo accesa la fiammella della speranza. Oggi, invece, è arrivata un’altra dichiarazione che fa sognare i tifosi azzurri.

Dries Mertens (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, si è concesso un piccolo blitz all’esterno dello stadio di Carciato, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul futuro di Mertens. Queste le parole raccolte dalla nostra redazione:

“Su Mertens abbiamo già risposto ieri in conferenza stampa, vorremmo trattenere tutti, ma se le volontà dei calciatori sono altre, non è colpa nostra. Ma non è giunta l’ultima parola: la palla la lasciamo a lui, spetta a lui la decisione finale“.

Sempre parlando del possibile rinnovo del belga, Edo De Laurentiis ha concluso così: “Ti togli i soldi dal contratto e non appena fai qualche gol in più chiedi cifre più alte. Se fosse per me io metterei una base di stipendio ed a seconda delle prestazioni, in base a gol e assist, ti pago di più. Quanto meriti, altri due milioni? Te li metto, però a prestazioni. La nostra offerta l’abbiamo fatta, credo che 2,5 milioni sia un buon salario“.