La Salernitana fa sul serio per il giocatore del Napoli: interesse concreto

Il calciomercato continua a a tenere vive diverse voci. Per quanto riguarda il Napoli, la dirigenza azzurra ha già chiuso i primi due colpi Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto sapere che arriveranno nuovi giocatori in quei ruoli rimasti scoperti (vice Meret e quarto difensore centrale). Per gli altri casi, ci saranno altri acquisti solo in caso di cessioni: il Napoli resta attivo anche sul fronte cessioni.

Davide Marfella (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come ribadito diverse volte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire David Ospina, andato in scadenza e pronto a firmare con l’Al-Nassr. Ma Ospina potrebbe non essere l’unico portiere a lasciare Napoli.

Infatti, anche Davide Marfella potrebbe cambiare squadra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, aumenta l’interesse della Salernitana per il portiere napoletano. Marfella potrebbe essere sostituito da Nikita Contini (tornato dal prestito al Vicenza) nel ruolo di terzo portiere e quindi la Salernitana vuole approfittare per acquistarlo e affiancarlo all’altro napoletano Luigi Sepe.