Abbonamenti e nuove maglie: arriva la rivelazione di Edo De Laurentiis

La stagione 2022/2023 è ufficialmente iniziata anche per il Napoli: gli azzurri sono partiti alla volta di Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato. Il Napoli ha effettuato i primi allenamenti davanti ai propri tifosi e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio. Il secondo ritiro è in programma a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto, tornando a Napoli una settimana prima dall’inizio del campionato di Serie A.

Tifosi Napoli (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

I tifosi, però, non sono del tutto soddisfatti: i supporter azzurri vogliono avere notizie riguardanti gli abbonamenti per il Maradona e sulle nuove maglie della prossima stagione e criticano la società di aver perso troppo tempo. A proposito di ciò, ha parlato il vicepresidente Edo De Laurentiis, intervenuto all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro Folgarida. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Abbonamenti? Stiamo lavorando anche a quelli. Prima pensiamo al calciomercato e poi parleremo degli abbonamenti. Nuove maglie? Ci saranno colpi di scena, con calma si farà tutto. Vogliamo essere competitivi sotto ogni aspetto”.