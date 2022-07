Spalletti: “Olivera? Non voglio che accada”

Questa sera, a Dimaro, è andato in scena la prima conferenza stampa di stagione per Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Insieme hanno fatto chiarezza su tutti gli argomenti caldi di queste settimane: da Dries Mertens, a Kalidou Koulibaly, passando per la questione portieri e le voci più chiacchierate del mercato in entrata.

Al momento, i due acquisti annunciati – oltre al riscatto di Frank Zambo Anguissa – sono Khvicha Kvaratshelia e Mathias Olivera. Di seguito, quando dichiarato dal tecnico di Certaldo a proposito dei due neo calciatori azzurri, arrivati in Italia nei giorni scorsi:

“Kvaratskhelia ed Oliveira sono stimolantissimi, sono arrivati il giorno corretto per fare le visite così da poter partire subito in ritiro. Sappiamo cos’è successo al terzino ed è per questo che non vogliamo sottoporlo a troppi rischi”.

Il calciatore uruguaiano – che ha scelto la maglia numero 17 – è infatti reduce dal problema al ginocchio patito nel corso dell’ultima sfida in Nazionale: infortunio che ha avuto modo di smaltire nel corso della sosta estiva.