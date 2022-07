Home » News Calcio Napoli » Spalletti, che frecciata in conferenza per l’azzurro: “Ha creato tutto da solo”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa. Tra i vari calciatori tenuti in considerazione nel corso degli interventi, c’è stata anche la situazione relativa a Matteo Politano.

Il calciatore ha fatto sapere di voler andar via e su di lui è forte l’interesse, tra le altre, del Valencia dell’ex Gennaro Gattuso. Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico di Certaldo:

“Politano se l’è creata da solo questa situazione, noi non abbiamo fatto niente”, riferendosi alla volontà del calciatore di voler lasciare l’azzurro.

Anche il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, è intervenuto sulla vicenda, dichiarando: “Se c’è qualcuno che non è contento, vediamo le offerte che arrivano. Devono arrivare proposte che siano congrue al valore dei calciatori. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Politano”.

Si attende, dunque, di capirne di più sul futuro dell’ex Sassuolo, che nei prossimi giorni è atteso in Val Di Sole dove si aggregherà al gruppo, in attesa di comunicazioni in sede di mercato.