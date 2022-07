La Lazio di Maurizio Sarri è sicuramente una delle squadre più attive (se non la più attiva) sul calciomercato. Diversi sono i colpi messi a segno dai biancocelesti, compreso quello che porterà nella Capitale il portiere Luis Maximiano, obiettivo anche del Napoli.

Possibili colpi potrebbero esserci anche a centrocampo, per cui l’ex tecnico partenopeo osserva con grande attenzione in casa Napoli. Il nome sul tavolo è quello di Piotr Zielinski che, in una recente intervista, ha annunciato di voler restare in azzurro. Tuttavia, a fronte di un’offerta importante non esistono incedibili, anche se per il polacco il Napoli ne fa una valutazione importante, forte anche di un contratto ancora lungo.

EMPOLI, ITALY – APRIL 24: Piotr Sebastian Zielinski of SSC Napoli in action during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on April 24, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Zielinski resta un obiettivo della Lazio, partirà in un caso

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui Il nome in pole – in caso di partenza di Sergej Milinkovic-Savic – sarebbe Piotr Zielinski, per cui il Napoli chiede 25-30 milioni di euro.

Il polacco – si legge – potrebbe essere anche un colpo last minute di agosto in quanto conoscerebbe già lo spartito di Sarri.