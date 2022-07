Prima sessione di autografi a Dimaro: bagno di folla per due calciatori del Napoli!

Primo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, in Val di Sole, dove gli azzurri resteranno fino al 19 luglio. Ancora mancano alcuni giocatori all’appello, come Koulibaly, per impegni con le rispettive nazionali, ma i tifosi sono già presenti numerosi.

Allenamenti per ritrovare la forma e un paio di amichevoli aspettano i giocatori partenopei nella prossima settimana e mezzo, per poi partire alla volta di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro azzurro. Permanenza di poco più lunga, dal 23 al 6 agosto, rispetto a quella in Trentino, e che accompagnerà il Napoli fino a una settimana dal prematuro inizio della prossima Serie A, il 13 agosto, a causa della pausa per il mondiale in Qatar.

Juan Jesus e il giovane Karim Zedadka si sono fermati dopo la fine del primo allenamento per fare autografi ai tifosi presenti, approfittando anche della calma dei primi giorni.

Juan Jesus, Napoli

Per il difensore brasiliano ex Roma si tratta della seconda stagione in azzurro, dopo il rinnovo ufficializzato a luglio. La sua duttilità nel giocare sia da centrale che da terzino ne ha fatto un giocatore sorprendentemente importante, specialmente nei momenti in cui l’infermeria era piena.

Napoli, Karim Zedadka

Il giovane centrocampista algerino, classe 2000, viene invece da due stagioni in prestito, l’ultima allo Charleroi, in Belgio. Cresciuto nelle giovanili del Napoli cercherà di ritagliarsi un posto in rosa già da questo primo ritiro