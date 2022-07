“Incontro chiarificatore”, la possibile svolta sul rinnovo di Koulibaly

Ancora in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e De Laurentiis spinge per il rinnovo in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero. Sebbene il presidente del Napoli sia pronto a derogare alla sua politica di riduzione del monte ingaggi solo per il numero 26 azzurro, non si è ancora giunti ad un accordo tra le parti.

Il club ha proposto al calciatore un rinnovo quinquennale con cifre di poco inferiori a quelle attuali, dunque di 6 milioni a stagione. L’agente Fali Ramadani, però, ha declinato l’offerta di De Laurentiis e continua a guardarsi intorno, attendendo di visionare proposte da parte di altre squadre. In particolare su Koulibaly c’è la Juventus di Massimiliano Allegri e il Chelsea e il Barcellona fuori dall’Italia.

Koulibaly-De Laurentiis: possibile incontro

Nella giornata di giovedì il giocatore dovrebbe raggiungere i compagni in Val di Sole e in quei giorni dovrebbe arrivare anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ad oggi ancora a Los Angeles. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, che parla della possibilità di un incontro chiarificatore tra le parti per decidere sul futuro del difensore. Attualmente Koulibaly e De Laurentiis sembrano concordare sul “no” alla Juventus.

La società bianconera, nel contempo, temporeggia sulla cessione di De Ligt, volendo attendere la garanzia di avere un degno sostituto.