In questi istanti il Napoli è in trasferimento per raggiungere il ritiro di Dimaro, con la prima sessione di allenamento in programma nella giornata di domani.

La squadra partenopea resterà in ritiro per due settimane, prima di ritornare in Campania per poi raggiungere il secondo ritiro pre-stagionale, previsto nella località abruzzese di Castel di Sangro.

Nel tardo pomeriggio di domani, inoltre, prenderà parola il tecnico Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa del ritiro in Val di Sole. Un’occasione per approfondire le ultime di mercato in casa Napoli, e non solo.

Secondo quanto rivelato in diretta dal giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, potrebbe esserci una sorpresa domani in conferenza stampa. Potrebbe prendervi parte, infatti, anche il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli.

Una potenziale occasione per avere, eventualmente, ulteriori lumi sulle strategie di mercato del Napoli, chiamato a sciogliere la riserva su diversi casi spinosi. Dal futuro di Dries Mertens, attualmente svincolato e con una speranza di restare in azzurro ridotta al lumicino, passando per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.