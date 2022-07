Home » News Calcio Napoli » Il Napoli non molla la pista Broja: può arrivare in un caso

Il Napoli è pronto a iniziare ufficialmente la nuova stagione: dopo i due giorni di test fisici e visite mediche a Castel Volturno, nel primo pomeriggio la squadra partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri resteranno in Trentino Alto-Adige per quasi due settimane, tornando a Napoli martedì 19 luglio. In Val di Sole, mister Spalletti potrà già contare sui primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi per regalare a Spalletti altri giocatori.

Armando Broja (FOTO – Getty Images)

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, durante il programma “Sportitalia Mercato”, in onda su Sportitalia, ha fatto il punto sulla questione attaccanti in casa Napoli.

Secondo quanto detto da Pedullà, Osimhen potrebbe essere cercato da Bayern Monaco e Manchester United in caso di addii di Lewandoski e Cristiano Ronaldo e per sostituirlo il Napoli avrebbe già bloccato Armando Broja dal mese di marzo. Il giocatore avrebbe anche già strizzato l’occhio al club partenopeo.

L’attaccante del Chelsea, in prestito al Southampton nell’ultima stagione, però potrebbe arrivare in azzurro anche in caso di permanenza di Osimhen: infatti, Broja sarebbe il sostituto di Petagna, seguito dal Monza, ma anche di Dries Mertens, andato in scadenza con il Napoli.