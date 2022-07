Olivera, scelto il numero di maglia: la rivelazione in diretta!

Ultimo giorno di test fisici al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli, prima della partenza, in programma domani, direzione Dimaro Folgarida, dove gli azzurri saranno impegnati nel rituale ritiro di pre-campionato dall’8 al 19 luglio.

Un’occasione speciale per i diversi giovani, che proveranno a conquistare la fiducia di Luciano Spalletti per ritagliarsi un posto nella rosa di questa stagione, che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League.

Presenti anche i due nuovi acquisti: Khvicha Kvaratskhelia e Mathías Olivera, che per la prima volta hanno vestito i colori azzurri, come mostrato anche dalla società sui profili social ufficiali. Per i due nuovi arrivati sale anche la curiosità dei tifosi sui futuri numeri di maglia, che almeno per il terzino uruguaiano dovrebbe essere ormai deciso.

Olivera, svelato il numero di maglia

Stando a quanto riferito da Walter De Maggio nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Mathías Olivera ha scelto il suo numero di maglia: prenderà la numero 17. Non un numero qualsiasi a Napoli, che ha cambiato il significato della maglia azzurra da quando è arrivato Marek Hamsik, che lo ha portato sulle spalle per ben 12 anni.