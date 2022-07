“Idasiak terzo portiere del Napoli?”, l’agente si sbilancia in diretta!

Il Napoli continua a lavorare per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi dei nodi da sciogliere per la società è quello del completamento del pacchetto dei portieri. Dopo l’addio di Ospina, il cui contratto è scaduto, al momento in rosa sono rimasti Alex Meret e Davide Marfella. Il primo è alle prese con il rinnovo di contratto con il club, con Spalletti che deve convincersi di dargli piena fiducia per il futuro. Per Marfella, giovane classe ’99, l’intenzione non sarebbe quella di restare un altro anno fermo come terzo, ecco perché per lui si pensa a una soluzione in prestito per andare a giocare.

Al momento è tornato dal prestito al Vicenza anche Nikita Contini, che si aggregherà ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ma che probabilmente partirà nuovamente per trovare continuità tra i pali. Sarà aggregato per i ritiri anche l’estremo difensore delle Primavera, Hubert Idasiak.

Con Meret potenziale titolare per la prossima stagione e la ricerca da parte di Giuntoli di un secondo di spessore, proprio il polacco classe 2002 al momento è il maggiore indiziato per restare in rosa come terzo portiere. Idasiak, infatti, essendo un Under non occuperà posti in lista Serie A, inoltre per la Champions League può essere arruolato in Lista B come prodotto del settore giovanile.

A parlare della sua possibile permanenza come terzo portiere al Napoli è stato il suo agente, Massimiliano Simeone, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Idasiak parte in ritiro con Spalletti, ma speriamo di poter andare a giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non vuol privarsene. Terzo portiere in azzurro? Non lo escludo, decide Giuntoli“.