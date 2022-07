Koulibaly e Osimhen assenti al primo giorno di ritiro? La motivazione

La nuova stagione è alle porte, i ritiri si apprestano a cominciare: anche il Napoli di Luciano Spalletti si prepara per la prima parte di pre-stagione, che partirà l’8 luglio, in quel di Dimaro Folgarida. In attesa di sviluppi sul mercato, sia in entrata che in uscita, gli azzurri si riuniranno nella giornata di domani al Konami Training Center di Castel Volturno per i consueti test fisici che susseguono il periodo di vacanze.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta, però, un’importante concessione che il club partenopeo ha fatto ad alcuni membri dell’organico proprio in vista della giornata di domani.

Koulibaly Osimhen ritiro (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Koulibaly e Osimhen assenti del primo giorno? Il motivo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quindi, il Napoli potrebbe concedere qualche giorno aggiuntivo ai calciatori che hanno militato con la propria nazionale fino a qualche settimana fa. Gli indiziati sarebbero proprio Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, che a questo punto raggiungerebbero i compagni direttamente in Trentino Alto Adige.

I nuovi acquisti, Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, dovrebbero essere presenti già dall’8 luglio, il primo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida: i tifosi fremono per vedere all’opera i due nuovi arrivati della scuderia azzurra.