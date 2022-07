Home » News Calcio Napoli » Mertens-Napoli, non è finita: l’indizio social apre al rinnovo?

Dries Mertens sarà ancora un calciatore del Napoli? Il contratto dell’attaccante belga con la società azzurra è scaduto lo scorso 1 luglio. Nonostante diversi tentativi, non è stato trovato l’accordo per il rinnovo tra Ciro e il club partenopeo.

La speranza, però, è l’ultima a morire. Lo stesso Mertens sembra intenzionato a proseguire la propria avventura con la casacca del Napoli. Il calciatore ha mandato un messaggio indiretto alla piazza mettendo like ad un post su Instagram che recitava: “Meritiamo un lieto fine”, facendo riferimento alla storia d’amore tra Dries Mertens e i tifosi azzurri.

Mertens, ad oggi, non è più un calciatore del Napoli e risulta svincolato: ciò significa che può liberamente firmare per un’altra squadra e iniziare così una nuova avventura dopo otto stagioni all’ombra del Vesuvio. L’accordo tra le parti sembra ancora un miraggio, ma la sensazione è che l’attaccante belga sia in attesa del più classico dei colpi di scena.