Kvaratskhelia lascia la Georgia: “So che a Napoli mi stanno aspettando”

La stagione del Napoli è pronta a prendere il via: nei prossimi giorni, i giocatori azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per le visite mediche di rito. Venerdì 8, invece, tutta la squadra si dirigerà in Trentino Alto-Adige per il ritiro di Dimaro-Folgarida: lì ci resteranno fino a martedì 19 giugno. Sabato 23 luglio sarà invece la volta di Castel di Sangro: in Abruzzo, gli azzurri staranno due settimane fino al 6 agosto, una settimana prima dell’inizio del campionato.

Intanto, il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato la Georgia per dirigersi a Napoli: l’attaccante classe 2001 è stato intercettato all’aeroporto della capitale Tbilisi prima di prendere l’aereo che lo porterà in Italia. Queste le sue parole.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

“Vado in Italia con grandi emozioni. È un piacere entrare a far parte di una squadra del genere. Ho detto addio alla mia famiglia e vado a Napoli per dimostrare le mie capacità.

Kaladze mi ha detto che la Serie A è un campionato molto forte, abbiamo parlato di vari argomenti. Mi ha detto che mi stanno aspettando in Italia e sono molto felice di andarci”.