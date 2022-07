Del Genio: “Con l’addio di Insigne e Mertens c’è un problema!”

Il Napoli si ritroverà al ritorno dalle vacanze orfano del suo ex capitano Lorenzo Insigne, ufficialmente un nuovo calciatore del Toronto. Dopo nove l’anni sarà assente all’appello anche Dries Mertens, che dal 30 giugno non è più un calciatore del Napoli e risulta svincolato, sebbene resti viva la speranza di vederlo ancora in maglia azzurra.

Luciano Spalletti troverà invece in rosa i due nuovi acquisti azzurri: Mathías Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, in attesa dei nuovi colpi che arriveranno dal mercato.

Sull’assenza di Insigne e Mertens nel Napoli della prossima stagione, è così intervenuto il giornalista Paolo Del Genio nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Senza Insigne e Mertens per ora non ci sono specialisti dai calci piazzati, bisogna attendere per capire chi arriverà dal mercato e come sarà completata la rosa. Serve soprattutto un mancino, altrimenti toccherà ancora a Mario rui.”

“Addio di Mertens? Credo sia stato un discorso tattico. Nel corso della stagione Spalletti difficilmente ha fatto giocare due attaccanti insieme, piuttosto veniva prestito sempre Elmas. Credo anche per questo ci sia stata questa indecisione su Mertens. Io preferirei vedere più spesso due attaccanti in avanti, soprattutto in casa, quando come l’anno scorso alcune partite non si sbloccano. Lo stesso Deulofeu potrebbe dare una grossa mano in questo senso giocando vicino ad Osimhen.“

Nikita Contini

Del Genio si è poi soffermato anche sulla questione portiere, che vede il Napoli impegnato sul mercato in cerca di un vice Meret: “Il Napoli ha in rosa un ottimo portiere: Contini. Anche se non ha ancora giocato in Serie A, ha ottime caratteristiche, se il Napoli ci crede deve puntarci. Visti i tanti nomi accostati credo però che la società voglia mandarlo ancora a giocare in prestito.”