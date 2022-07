Conferme dall’America sul futuro di Ronaldo: c’entra il Napoli!

Cristiano Ronaldo al Napoli: ipotesi concreta o semplice fantamercato? Che la stella portoghese sia molto vicina all’addio al Manchester United non è una novità. L’attaccante ha saltato il primo giorno di allenamento precampionato ufficialmente per motivi familiari, ma la sensazione è che sotto ci sia dell’altro.

Secondo quanto riportato da ESPN, non è chiaro se Ronaldo volerà a Bangkok venerdì con il resto della squadra per l’inizio del tour di 2 settimane e mezzo dello United in Thailandia e Australia. Nonostante la società inglese garantisca che il calciatore sarà dei Red Devils anche la prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni sarebbe disposta a vendere Ronaldo se un club al di fuori della Premier League fosse pronto a sostenere gli ultimi 12 mesi del suo contratto.

Calciomercato Napoli, Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Il fuoriclasse portoghese guadagna circa 500 mila sterline a settimana, vale a dire 26 milioni di sterline all’anno (30 milioni di euro circa). ESPN, nota testata giornalistica statunitense, parla di un timido interesse da parte di Bayern Monaco e Napoli per Cristiano Ronaldo.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea, ma un suo trasferimento ai Blues sarebbe sgradito allo United perché andrebbe a rafforzare una diretta concorrente nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Il club sarebbe deluso dall’atteggiamento del portoghese che solo adesso, a cinque settimane dal via della stagione, ha espresso il desiderio di lasciare la squadra. Meno di un anno dopo essere tornato all’Old Trafford, 12 anni dopo aver lasciato il Manchester United per il Real Madrid, Cristiano Ronaldo potrebbe di nuovo dire addio.