Niente Napoli: la Lazio lo ha soffiato a sorpresa agli azzurri

Il Napoli sembrerebbe essersi affidato ad Alex Meret per la porta del futuro. Il contratto di David Ospina è scaduto e viaggia sempre più spedito verso il campionato arabo. Improbabile, dunque, un nuovo contratto tra le parti.

Da qui, la necessità del Napoli di puntare su un altro portiere in questa sessione estiva di mercato. Negli ultimi giorni, il nome più caldo è stato quello di Luis Maximiano, estremo difensore di proprietà del Granada.

Luis Maximiano (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Tuttavia, il portiere sarebbe vicino alla Lazio dell’ex Napoli Maurizio Sarri: a rivelarlo è l’aspetto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale scrive:

“C’è una base di intesa con il Granada per Maximiano, ben oltre la clausola superiore ai 20 milioni. Una conference call di poco fa ha sbloccato tutto: la base di intesa è un prestito con diritto di riscatto, il Granada non può permettersi di tenere Maximiano dopo la retrocessione e il ragazzo spinge per la Lazio. Ecco perché Vicario è rimasto in stand-by dopo i proficui contatti di venerdì. Il numero uno dell’Empoli tornerebbe in lizza solo se ci fossero intoppi per Maximiano, ma – ripetiamo – la strada è spianata. Una cosa è sicura: Maximiano esclude Vicario”.