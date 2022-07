Ritiro Dimaro: buona notizia per i tifosi, potranno farlo con la squadra!

Manca sempre meno all’inizio del primo ritiro del Napoli, che si terrà a Dimaro – sede ormai tradizionale della fase pre-stagionale degli azzurri – dal 9 al 19 luglio.

Fervono i preparativi nella località della Val Di Sole, che da più di dieci anni ospita il Napoli in ritiro. Al momento, non è stato svelato il programma per intero, anche se sono confermate le due amichevoli contro la rappresentativa dell’Anaune e il Perugia, quest’ultima annunciata ufficialmente proprio in queste ultime ore.

Napoli Spalletti Mertens (Getty Images)

La squadra capitanata da mister Luciano Spalletti arriverà a Dimaro già nella serata di venerdì 8 luglio, con la prima sessione di allenamento della stagione programmata per il giorno dopo.

Non mancano le buone notizie per i tifosi che raggiungeranno il Trentino per assistere da vicino i propri beniamini. Torneranno, infatti, le sedute di autografi con i calciatori, consuetudine che è stata accantonata negli anni per le problematiche relative al Covid-19. Confermati, inoltre, gli appuntamenti serali pubblici con allenatore e giocatori.