Ritiro Dimaro, annunciata la seconda amichevole del Napoli: data e prezzo dei biglietti

Manca sempre meno all’inizio della pre-season della stagione 2022/2023 del Napoli: i ragazzi di mister Luciano Spalletti partiranno per il ritiro di Dimaro Folgarida venerdì 8 luglio e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio. Il secondo ritiro è in programma da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto a Castel di Sangro.

Ritiro Dimaro

Intanto, questa mattina è stata annunciata la seconda amichevole che il Napoli disputerà nel corso del ritiro in Trentino Alto-Adige: sarà il Perugia l’altra avversaria. La partita contro il club di Serie B è in programma per domenica 17 luglio alle ore 18 allo Stadio di Carciato.

Le due squadre si sono incontrate anche in un match ufficiale abbastanza recentemente: nella stagione 2019/2020, Napoli e Perugia si affrontarono negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri si imposero con il risultato di 2-0 grazie a una doppietta su rigore di Lorenzo Insigne.

Sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti per assistere al match: il prezzo dei tagliandi è lo stesso dell’amichevole contro l’Ananune Val di Non in programma giovedì 14 luglio alle ore 18.

Questi i prezzi dei biglietti se acquistati c/o Ufficio Info Dimaro:

Tribuna Coperta 20 Euro

Tribuna Laterale 15 Euro

Questi i prezzi invece acquistati online su liveticket.it

Tribuna Coperta 22 Euro

Tribuna Laterale 17 Euro