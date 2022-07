VIDEO | KVARATSKHELIA È DEL NAPOLI: LE PRIME PAROLE!

È arrivata stamattina l’ufficialità del deposito del contratto col Napoli di Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano arrivato col compito di sostituire Lorenzo Insigne. Il suo arrivo era risaputo da un bel po’ ma mancava ancora l’annuncio ufficiale del suo arrivo.

Questo si preannuncia come forse l’acquisto che più desta la curiosità dei tifosi azzurri e tante sono le aspettative su di lui.

Il nuovo giocatore del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni del giornale russo Sport Express, in cui ha commentato le sue emozioni per il passaggio al Napoli e i suoi pensieri sull’allenatore.

Di seguito un estratto delle sue parole: “Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid, ma con il Napoli il mio sogno si è avverato. Volevo giocare in un grande club e il Napoli è uno dei migliori. Ho parlato personalmente con Spalletti in inglese e mi ha parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli per essere pronto. Spalletti è un allenatore molto forte. Voglio lavorare con lui“.

È arrivato invece un po’ in ritardo il consueto messaggio di benvenuto del presidente De Laurentiis, che tradizionalmente ufficializza la firma dei nuovi acquisti del Napoli. Il presidente si trova in questo momento a Los Angeles e, quindi, in una zona con un fuso orario differente. Il presidente ha pubblicato due tweet per dare il benvenuto all’esterno georgiano: il primo recita semplicemente “Benvenuto Khvicha“. Il secondo, invece, recita un messaggio dal sapore più poetico: “Che l’azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente“.

