Home » News Calcio Napoli » “Spalletti potrebbe dimettersi!”. L’ex Napoli non ha dubbi!

Uno dei temi chiave delle ultime settimane del Napoli è sicuramente quello del possibile addio di Kalidou Koulibaly, che ha un contratto in scadenza nel prossimo anno, a giugno 2023.

Il difensore senegalese, da tempo ad altissimi livelli per prestazioni, è seguito da molti club europei e potrebbe realmente salutare gli azzurri in caso di mancato rinnovo.

Ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv ha parlato Alessandro Renica, ex difensore partenopeo, che ha commentato proprio la situazione che riguarda il 26.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

“Se va via Koulibaly, Spalletti deve dimettersi!”, le parole di Renica

Siamo soltanto agli inizi del calciomercato ma le voci continuano a susseguirsi già da diversi giorni: da attenzionare sicuramente la situazione Koulibaly, che potrebbe seriamente lasciare il Napoli di Spalletti. Di seguito le parole di Alessandro Renica, che ha commentato così questi rumors:

“Senza Koulibaly, Spalletti potrebbe anche dimettersi. La pensiamo tutti alla stessa maniera, non può essere ceduto, De Laurentiis non può permettersi di mandarlo via, lo stesso Luciano Spalletti, dopo quello che più volte ha detto sul giocatore, se dovesse trovarsi senza di lui sarebbe anche capace di una riflessione personale, potrebbe benissimo dimettersi. Ad oggi, comunque, è ancora tutto incerto, abbastanza nebuloso”.