Calciomercato Napoli, prima offerta ufficiale della Juventus per Koulibaly

Il calciomercato inizierà ufficialmente da domani primo luglio. Tante voci, come sempre, si rincorrono nei corridoi del calciomercato. Cessioni inaspettate possono aprire a trattative clamorose che cambierebbero gli equilibri del campionato. Per il Napoli nessuno è incedibile e, soprattutto, tante situazioni legate ai rinnovi sono in alto mare.

Gli addii di Insigne e Ghoulam, e quelli probabili di Mertens ed Ospina, sono arrivati per scadenza contrattuale. Il punto numero uno sull’agenda dei rinnovi di Giuntoli è ora, indubbiamente, Kalidou Koulibaly. Il senegalese sarà in scadenza contrattuale nel 2023 e il rischio, al momento, è quello di perderlo a zero già da gennaio. Le trattative per il rinnovo sono attualmente arenate.

Juventus Agnelli (Getty Images)

Per questo motivo più di un club ha messo gli occhi sul gioiello azzurro. Sia dalla Serie A che dalla Premier (Chelsea), che dalla Liga (Barcellona). Quest’oggi Repubblica svela che la Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore, ha già tentato l’assalto.

I bianconeri avrebbero presentato la prima offerta ufficiale agli azzurri per il cartellino di Koulibaly. La proposta sarebbe di 40 milioni di euro, la cifra richiesta dal Napoli per cederlo in questa sessione di mercato. Resterebbe da risolvere il nodo legato al calciatore, che non vorrebbe trasferirsi a Torino.