Il Napoli segue Galoppo: c’è l’annuncio del presidente del Banfield sul futuro del centrocampista

Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Napoli che, a dieci giorni dall’inizio del ritiro estivo di Dimaro, lavora per completare la rosa in vista della prossima stagione. Con il futuro di diversi azzurri ancora in bilico, la società monitora diverse situazioni soprattutto nel reparto offensivo, rimasto già orfano di Insigne, e destinato a subire nuovi colpi di scena.

Uno dei nomi seguiti con maggiore interesse da Cristiano Giuntoli, è quello di Giuliano Galoppo, centrocampista argentino del Banfield cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, che arriverebbe ben volentieri alla corte di Luciano Spalletti. Solo qualche giorno fa, il padre Marcelino Galoppo, con un passato da calciatore in Serie A, così dichiarava: “Il Napoli è storicamente legato all’Argentina. Sarei molto felice di vedere mio figlio indossare la maglia azzurra. Speriamo che si possa fare”.

Giuliano Galoppo – Banfield (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Galoppo-Napoli: le parole del Presidente del Banfield

Il contratto che lega Galoppo al Banfield scadrà nel dicembre del 2023 e la sua valutazione è di circa 7 milioni di euro. Cifre abbordabili per il Napoli, che proverà a regalare presto il calciatore al suo allenatore, soprattutto considerando la sua duttilità nelle varie zone di centrocampo.

In merito al futuro del centrocampista, è così intervenuto Eduardo Spinosa, presidente del Banfield, ai microfoni di Serieanews.com: “Sicuramente Galoppo sarà ceduto in questa finestra di calciomercato. Stiamo ultimando i dettagli di alcune offerte che ci sono giunte da Germania e Spagna. L’Italia da escludere? È una destinazione che al calciatore piace molto, se arriva l’offerta…”.