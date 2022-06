Home » News Calcio Napoli » Olivera in aeroporto in partenza dall’Uruguay: quando arriva a Napoli! (FOTO)

Era dall’estate scorsa che il Napoli inseguiva Mathias Oliveira, terzino sinistro ormai ex Getafe. Era sin dal primo grave infortunio di Ghoulam che gli azzurri cercavano un terzino sinistro da poter affiancare a Mario Rui che in questi anni non ha praticamente avuto alternative sulla fascia sinistra.

La scadenza del contratto dell’algerino ha convinto De Laurentiis ad affondare il colpo: circa 11 milioni nelle casse degli spagnoli, più bonus. Secondo colpo del movimentato giugno azzurro, dopo Kvaratskhelia.

Nelle cinque stagioni a Madrid ha giocato ben 104 partite in Liga, segnando 2 reti totali e fornendo ai compagni 5 assist, di cui ben tre solo nella stagione scorsa. Terzino moderno e offensivo, può giocare anche come quinto di centrocampo. Dovrà adattarsi alla rigida organizzazione difensiva della Serie A, come successe Cancelo, altro terzino ex Liga, che all’arrivo all’Inter impiegò qualche mese per adattarsi al campionato italiano, per poi esplodere definitivamente con la Juve prima e con il City poi.

Olivera in partenza dall’Uruguay verso l’Europa

Oliveira arriverà a Napoli nella corso della prossima settimana. Il 24enne è infatti appena partito dall’Uruguay verso l’Europa. Una delle fermate sarà in Spagna dove resterà per qualche giorno per poi arrivare a Napoli e abbracciare i tifosi azzurri.