Uno dei nomi in uscita dal Napoli in sede di mercato è quello di Adam Ounas: l’ultima stagione non è stata sicuramente all’insegna della continuità, con Luciano Spalletti che lo ha usato quasi sempre a partita in corso.

In virtù di un contratto che scade nel 2023, si cerca una sistemazione che possa essere congeniale al nazionale algerino e che possa evitare l’addio a parametro zero tra dodici mesi.

Diversi sono i club di Serie A che lo hanno messo nel mirino, tra cui anche la Salernitana. Il club campano è pronto a mettere le mani su Ounas, che potrebbe essere uno dei rinforzi della società di Danilo Iervolino in vista della prossima stagione.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport che scrive:

“I granata hanno chiesto il cartellino di Adam Ounas che ha un contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo.

Il Napoli ha aperto alla cessione ma in cambio del centrocampista Emil Bohinen. Vedremo se nelle prossime settimane questa pista sarà più calda. Le parti in causa stanno facendo le loro valutazioni”.