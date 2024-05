News Napoli, le ultime su Conte: filtra pessimismo, i motivi

De Laurentiis alla ricerca di un allenatore per la sua panchina: le ultime su Antonio Conte, filtra pessimismo.

Il presidente del Napoli ha già chiarito che la sua squadra dovrà necessariamente rimboccarsi le maniche e ripartire per dimenticare la disastrosa stagione che ha visto coinvolti i beniamini dei tifosi azzurri. Dopo un anno, diviso tra i festeggiamenti dello scudetto e il crollo post Spalletti, i risultati parlano molto chiaramente: niente Champions ed Europa League, la speranza ricade soltanto nella partecipazione alla Conference League.

Tra i principali nomi sul taccuino di De Laurentiis ci sarebbero quelli di Stefano Pioli del Milan, Vincenzo Italiano della Fiorentina, Gian Piero Gasperini dell’Atalanta ed Antonio Conte, libero da qualsiasi vincolo. Il tecnico dei rossoneri è destinato all’esonero ma il nodo da sciogliere è relativo al suo contratto: in caso di mancato accordo di buonuscita, l’ex allenatore della Fiorentina potrebbe accontentarsi di rimanere un anno fermo e godere dell’ultimo stipendio rossonero.

Italiano e Gasperini sono concentrati sul finale di stagione: il primo per la finale di Conference League, il secondo per gli ultimi 180 minuti tra Coppa Italia ed Europa League. Conte, invece, rimane una vera e propria incognita. L’ex Juve è sicuramente molto apprezzato da De Laurentiis: la stima è reciproca ma spesso non basta per chiudere una trattativa.

Tra cifre ed esigenze, De Laurentiis allontana la pista Conte

La scelta di De Laurentiis sembrerebbe virare su un allenatore che possa presentare sotto l’ombra del Vesuvio un progetto competitivo che possa garantire un vero e proprio salto di qualità alla squadra partenopea. Antonio Conte porterebbe sicuramente una mentalità fuori dal comune, alla luce anche di quanto fatto in questa stagione.

L’ex allenatore dell’Inter avrebbe certamente voce in capitolo sul mercato, un’esigenza che potrebbe scomodare De Laurentiis e direttore sportivo. La personalità di Conte, così, può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Inoltre un’altra problematica è relativa all’ingaggio. Nonostante De Laurentiis l’abbia cercato ad ottobre e Conte avrebbe preferito di rimandare tutto a luglio, non è detto che la trattativa possa realmente decollare.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, lo stipendio di Conte non rispecchierebbe per niente la cifra che il patròn della squadra azzurra avrebbe in mente. Un ingaggio importante per un allenatore esigente ma funzionale per la ricostruzione del Napoli è quello che tutti si aspettano: la tifoseria, infatti, è stufa di assistere allo scadente spettacolo offerto in questa stagione.