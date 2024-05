Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis ha un preferito: spunta l’offerta

De Laurentiis alla ricerca di un nuovo allenatore: salta fuori la possibile offerta del presidente del Napoli.

Il futuro del Napoli dipenderà da queste ultime settimane di campionato e dalle prime di giugno. A seguito della disastrosa stagione con Rudi Garcia e Walter Mazzarri prima e Francesco Calzona dopo, la volontà dei vertici del club campano sarebbe quella di ripartire da un profilo esperto che possa avviare immediatamente il processo di ricostruzione partenopea.

Il casting degli allenatori si è ristretto a quattro: Antonio Conte, Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. A che punto sia la trattativa per l’ex Juve è ancora un’incognita ma De Laurentiis starebbe prendendo in considerazione altri profili. Stefano Pioli è molto apprezzato dal presidente del Napoli ma il contratto che lo lega al Milan, nonostante l’esonero sia prossimo, potrebbe essere un ostacolo.

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione ma in questo momento è concentrato nel chiudere l’annata calcistica con un trofeo che a Firenze non si vede da 23 anni: la Conference League. Gian Piero Gasperini, anche lui in scadenza 2025, dovrà concentrare tutte le sue energie sul rush finale bergamasco: finale di Coppa Italia e di Europa League.

De Laurentiis punta su Gasperini, l’offerta e le dichiarazioni al miele

A differenza di Pioli ed Italiano che potrebbero portare sotto l’ombra del Vesuvio un progetto che possa dar seguito alla mentalità partenopea, difesa a 4 con attrazione anteriore, Gasperini potrebbe completare rivoluzionare la compagine partenopea. Da otto anni a Bergamo, si è sempre distinto per la sua difesa a 3 con funzionalità totalmente diverse rispetto al classico modulo.

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, De Laurentiis sembra fare sul serio: pronti 3 milioni a stagione fino al 2027 con bonus annessi in caso di qualificazione in Champions o Europa League e di incentivi rispetto alla posizione che ricoprirà il Napoli nella prossima stagione. Da valutare la posizione della società Atalantina che vorrebbe immediatamente rinnovargli il contratto, soprattutto in caso di trofei in questo rush finale.

Il numero uno del Napoli, non ha nascosto tutto il suo apprezzamento nei confronti del tecnico nerazzurro. Infatti, a margine del lodevole evento per la lotta ai tumori al seno “Race for the Cure” tenutosi al Quirinale, a Roma, dopo averne preso parte, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gian Piero Gasperini. “Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”.