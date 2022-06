“De Ligt vale 100 milioni”, ma il prezzo di Koulibaly è assurdo: l’avvocato fa infuriare i tifosi

Sulle colonne odierne di Tuttosport è intervenuto l’avvocato Giuseppe Bozzo, responsabile di AGB Sport Management, associazione che cura gli interessi di diversi calciatori fra cui Alessandro Zanoli, Fabio Quagliarella e Simone Zaza (in passato aveva assistito anche Antonio Cassano),

Il quotidiano ha effettuato un sondaggio, tirando in ballo diversi procuratori, a proposito della possibile cessione del difensore della Juventus Matthijs De Ligt.

In caso di partenza dell’olandese, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Kalidou Koulibaly, la cui situazione con il Napoli è ancora tutta da chiarire. Il contratto del senegalese, infatti, scade tra un anno e, al momento, non c’è un’intesa con De Laurentiis per il rinnovo.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Bozzo, a proposito della possibile cessione di De Ligt e dell’acquisto di Koulibaly da parte della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, che certamente faranno storcere il naso ai tifosi del Napoli:

“La Juve nell’estate del 2019 lo ha pagato 75 milioni. Considerando che in tre anni non si è deprezzato, non possono venderlo per meno di 100 milioni e, preferibilmente, senza l’inserimento di contropartite. Koulibaly, invece, per me ha una valutazione di 15 milioni di euro“.