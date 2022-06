Home » News Calcio Napoli » Nuovi contatti tra Valencia e Napoli per Politano, ma non si può chiudere subito: il motivo

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato è Matteo Politano. Come annunciato anche dal suo agente Mario Giuffredi, l’attaccante azzurro vorrebbe cambiare aria. Il motivo di questa decisione è abbastanza chiaro: Politano non ha gradito il poco spazio concessogli da mister Spalletti, che ha quasi sempre preferito Hirving Lozano per la fascia destra.

Matteo Politano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Diverse squadre, tra cui anche alcune di Serie A, seguono Politano, ma una delle squadre più interessate all’ex Sassuolo è il Valencia di Gennaro Gattuso: l’ex allenatore del Napoli ha chiesto esplicitamente l’acquisto dell’esterno azzurro.

I contatti tra le due squadre continuano e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, recentemente ci sono stati nuovi colloqui. C’è un problema però: il Valencia non potrà acquistare subito Politano, in quanto dovrà effettuare prima delle cessioni.

La trattativa quindi potrebbe andare avanti ancora per diverso tempo, ma il Valencia sembra essere intenzionata a fare sul serio per il numero 21 del Napoli.