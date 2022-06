Gattuso chiama Politano: le ultime sulla trattiva con il Valencia

Le strade del Napoli e di Matteo Politano sembrano destinate a separarsi in questa sessione estiva di calciomercato con un cartellino fissato a 20 milioni. Sull’attaccante azzurro c’è in pole position il Valencia di Rino Gattuso, che punta però ad abbassare la richiesta del Napoli e a giungere ad un accordo più favorevole.

FOTO: Getty Images, Politano

Il Mattino oggi in edicola fa il punto della situazione sulla questione Politano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex allenatore del Napoli ha chiamato personalmente il calciatore azzurro per informarlo dei suoi progetti e successivamente si è sentito anche con l’agente Giuffredi. I contatti tra le parti, quindi, sono stati avviati, ma il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora in attesa di un’offerta ufficiale da parte del club spagnolo.

Una svolta importante potrebbe arrivare nella giornata di oggi, perché potrebbe esserci una conference tra il ds Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore Giuffredi per fare il punto sulla situazione Valencia. C’è sicuramente distanza tra la cifra che vorrebbe proporre il Valencia e quello che richiede il Napoli, ma la trattativa ad oggi è ancora in una fase di avviamento.