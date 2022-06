Mertens-Napoli: spunta l’interesse di altri due club per il belga

Restano ormai pochi giorni al Napoli per risolvere la questione Mertens e prendere una decisione definitiva tra addio e rinnovo. Il calciatore belga, che riserva un posto speciale nel cuore dei tifosi azzurri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, nonostante la volontà di restare, i disaccordi sul rinnovo potrebbero portare ad una separazione delle strade.

I prossimi giorni quindi saranno fondamentali per capire come andrà a finire la storia d’amore con il Napoli, ma nel frattempo sono diversi i club che si sono proposti al calciatore come futura meta. Non mancano, infatti, le offerte a Dries Mertens che è corteggiato da più società pronte a proporre un buon contratto. Innanzitutto c’è l’Anversa che spinge per riportare in Belgio l’attaccante del Napoli.

FOTO: Getty Images, Mertens

L’edizione odierna del Corriere dello sport inoltre parla di un’attenzione nei confronti del calciatore azzurro da parte di altri due club. Si tratta del Bali e del Valencia di Rino Gattuso, che lo vorrebbe in rosa insieme a Politano e Demme. Il quotidiano, però, sottolinea anche come la priorità di Mertens sia quella di giungere ad un accordo con il Napoli.

Le condizioni per il rinnovo che proporrà la società di Aurelio De Laurentiis, però, sono sicuramente inferiori a quanto richiesto dal calciatore, che puntava a un contratto da 2,4 milioni più bonus.