Osimhen torna a parlare del suo infortunio al viso: racconto da brividi del nigeriano

La stagione da poco conclusa è stata sicuramente positiva per Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha siglato 18 reti in 32 presenze tra Serie A ed Europa League. La sua annata è stata però condizionata dal bruttissimo infortunio al volto rimediato nella sfida contro l’Inter del novembre scorso: a seguito di uno scontro aereo con Milan Skriniar, Osimhen ha subito diverse fratture ossee al viso. Di quella brutta esperienza, Osimhen ne è tornato a parlare ai microfoni di “Wazobia FM”.

Infortunio Osimhen (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“L’infortunio che ho subito contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo, sono l’unico che l’ha sentito. Ma essendo riuscito ad uscire dal campo da solo, senza l’aiuto della barella, ho capito che era qualcosa che potevo gestire. Quando sono arrivato in ospedale, ho detto al mio medico che sarei stato fuori per due settimane al massimo”.

“Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare di nuovo all’interno. Ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella. Ne ho passate tante: per molte notti non ho potuto dormire, non ci riuscivo, dal dolore mi era impossibile anche mangiare. Ma alla fine sono un leone e conosco il tipo di mentalità che ho. Nella mia mente, avevo già programmato il mio ritorno dopo l’intervento chirurgico”.