Zerbin seguito dal Bari: c’è la decisione del Napoli

Il calciomercato estivo del Napoli entra nel vivo: tra i nomi più caldi di questo mercato c’è l’esterno Alessio Zerbin. Grazie alla bella stagione trascorsa in forza al Frosinone, il classe ’99 ha suscitato l’interesse di molteplici società, sia di Serie A che di B. Non a caso, Zerbin ha esordito con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, disputando gli ultimi 10′ di Italia-Ungheria.

Alessio Zerbin (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Tra le squadre che hanno mostrato maggior interesse, c’è il Bari di Luigi De Laurentiis, neo-promosso in Serie B. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito, al momento, l’intenzione del Napoli è trattenere il giocatore almeno fino al ritiro di Dimaro e, in seguito alle valutazioni di Spalletti, individuare la strada migliore per permettere al ragazzo di crescere.

Si prospettano per lui principalmente tre scenari: una permanenza in pianta stabile nella rosa del Napoli, un prestito in A per acquisire maggiore esperienza in una categoria nuova oppure, un ulteriore prestito in Serie B dopo quello della passata stagione.

Giuseppe Esposito