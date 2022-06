Zerbin: “Esordio con l’Italia? Sono felicissimo. Napoli? Giuntoli me lo ha dimostrato”

La seconda sfida di Nations League tra Italia e Ungheria ha visto anche l’esordio assoluto di Alessio Zerbin in maglia Azzurra. Il giovanissimo esterno offensivo del Napoli si è guadagnato la convocazione di Mancini dopo una strepitosa stagione con il Frosinone.

Ai microfoni di Rai Sport, Alessio Zerbin ha parlato del suo esordio con la Nazionale e del suo futuro.

“Il mio percorso è stato lungo e pieno di ostacoli. Sono contento di essere qua, è un onore. Due anni e mezzo fa giocavo in questo stadio ma in Serie C. Fin da bambino sognavo di essere un calciatore della Nazionale. Non sto ancora capendo bene cosa sta succedendo”.

Quali sono le tue qualità? “Ho lavorato tanto anche in fase di realizzazione e si sono visti i risultati”.

Zerbin Italia

Calciomercato Napoli, Zerbin: “Giuntoli ha fiducia in me”

Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere di nuovo al Napoli dopo le esperienze maturate tra Serie B e Serie C. Lo stesso attaccante esterno ha parlato del suo futuro e della possibilità di vestire la maglia azzurra.

Ritorno al Napoli? “Il mio agente mi vuole molto bene. Con il Napoli c’è stata una trattativa più lunga del previsto ma la fiducia di Giuntoli è stata enorme. E da parte mia penso di averlo ripagato a dovere“.

Cosa ti ha detto Mancini? “Nulla di che. Mi ha detto di divertirmi e di essere me stesso”.