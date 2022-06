Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, nome nuovo per la mediana: gioca in Bundesliga

Ormai da settimane il calciomercato occupa le prime pagine dei giornali, ma non solo: il Napoli sembrerebbe intenzionato a rivoluzionare in maniera importante la rosa, in particolare il reparto di centrocampo che potrebbe subire gli addii di Fabian Ruiz e Demme, che ha su di sè gli occhi del Valencia, allenato dall’ex Gennaro Gattuso.

Per la mediana, infatti, nelle ultime ore si sta facendo strada un nome nuovo direttamente dalla Bundesliga, precisamente Stoccarda. L’indiscrezione arriva da Bild, importante portale nazionale tedesco.

FOTO: Getty – Orel Mangala

Napoli su Orel Mangala: indiscrezione dalla Germania

Il Napoli mette gli occhi su Orel Mangala, centrocampista 24enne attualmente in forza allo Stoccarda: questa l’indiscrezione di Bild, che riporta però anche la concorrenza di Atletico Madrid e Nottingham Forrest, da poco neopromosso in Premier League.

Il ragazzo, di nazionalità belga, ha esordito in Nazionale nello scorso marzo e può tranquillamente ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, pur preferendo la mediana. Nella Bundesliga appena conclusa ha siglato 1 gol e 4 assist in ben 28 presenze con la maglia dei Die Roten: in quanto a prestazioni ha stupito tutti, motivo per cui ha attirato l’interesse di molti club europei.