Futuro Ambrosino? Un club si propone per il giovane della Primavera!

Il giovane 18enne Giuseppe Ambrosino, calciatore della Primavera del Napoli, si è distinto particolarmente nel corso di questo campionato, qualificandosi come capocannoniere con 20 gol (e 5 assist). Il centravanti campano, inoltre, si sta facendo notare anche a livello internazionale con la maglia della Nazionale italiana Under 19: ieri ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della gara contro la Slovacchia.

FOTO: Giuseppe Ambrosino

Potrebbe essere giunto il momento, quindi, di lasciare la Primavera 1 e giocare in campionati di serie. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un interesse nei suoi confronti da parte dell’Avellino. La squadra campana attualmente milita in Serie C, dopo aver concluso la scorsa stagione al quarto posto ed essere uscita sconfitta dal secondo turno dei playoff.

I biancoverdi hanno avviato i contatti con il Napoli non solo per il giovane attaccante della compagine della Primavera, ma anche per Franco Ferrari, punta centrale argentina di proprietà del club azzurro, attualmente in prestito al Pescara. Sempre in Serie C l’attaccante 26enne ha realizzato 17 gol e 6 assist.