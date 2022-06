Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato:

Su Zerbin: “Quando mi fu proposto, dissi subito che era da prendere. Ricordo che venne a gennaio, c’era Gaetano che era giovane. Si vedeva che aveva voglia. È stato bravo Giuntoli, siamo stati bravi tutti a puntarci. È una soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori, non c’è prezzo. Noi da calciatori ci siamo passati, immagino l’emozione che provano loro. Spero si ricordano dei consigli”.

Zerbin e Gaetano pronti per il Napoli? “Non mi permetto di entrare nel merito, perché le scelte spettano a Spalletti. Hanno dimostrato di avere margini di miglioramento. Sono giocatori che hanno dimostrato sul campo i loro meriti. Non spetta dire a me se sono pronti, ma ne sarei felice”.

Su Ambrosino: “Secondo me ha le qualità per poter emergere. Ha avuto la forza di non mollare mai e sono felice. Se ha la stessa cattiveria anche con i grandi, parliamo di un calciatore importante”.

Su Garofalo (Under 15): “Cristian è un giocatore moderno, predilige sia la qualità che la quantità. Se hanno pazienza e se il ragazzo rimane con i piedi per terra, parliamo di un giocatore che può dire la sua. Voglio fare anche un complimento allo staff per quanto fatto”.

Su Sorrentino (Under 15): “Lui è un ragazzo che è cresciuto soprattutto quest’anno, ha avuto diversi infortuni ma ha dimostrato di avere stoffa”.