Ultime calciomercato, Fabiàn Ruiz verso la Premier: quattro club su di lui, il Napoli fissa il prezzo

Uno dei meriti del Napoli di De Laurentiis è quello di aver sputo scegliere, nel corso degli anni, degli ottimi prospetti da acquistare. Partendo da lontano con gli esempi di Hamsik, Lavezzi e Cavani, passando per Koulibaly; gli azzurri hanno (quasi) sempre valorizzato e fatto crescere giovani di buone speranze fino a farli diventare campioni di livello assoluto. Esempio perfetto può essere anche Fabiàn Ruiz.

Lo spagnolo, che già al Betis aveva lasciato intravedere le sue qualità, si è consacrato al Napoli come uno dei migliori centrocampisti del campionato. La sua visione di gioco e la sua tecnica fuori dal comune lo rendono appetibile per tanti top club. Quest’anno, inoltre, ha anche siglato ben sette reti in campionato, pur giocando gran parte delle partite da mediano. Un centrocampista totale, che non può non attirare a sé le attenzioni di mezza Europa.

Manchester City’s Spanish manager Pep Guardiola smokes a cigar as he attends an event for fans with members of the Manchester City football team following an open-top bus parade through Manchester, north-west England on May 23, 2022, to celebrate winning the 2021-22 Premier League title. – Manchester City’s latest Premier League title triumph established the champions as a burgeoning dynasty. City’s fourth title in five seasons is arguably the greatest achievement of Guardiola’s glittering career as he found a way to hold off Liverpool’s relentless challenge by one point. (Photo by Oli SCARFF / AFP) (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Il contratto di Fabiàn con il Napoli scadrà il 30 giugno del 2023 e, al momento, non c’è la minima intesa su un possibile rinnovo. Perciò, come riportato da Il Corriere dello Sport, ben quattro club di Premier League hanno messo gli occhi su di lui: Newcastle, Arsenal, Manchester United e Manchester City. In caso di mancato rinnovo lo spagnolo potrebbe accordarsi con uno di questi club già da gennaio: c’è però la possibilità che vada via già da ora.

Come si legge sul quotidiano, infatti, il Napoli chiederebbe circa 30 milioni per il suo cartellino, 25 + 5 di bonus, una cifra non eccessiva. Probabilmente i club inglesi preferirebbero investire meno denaro, tenendo conto della possibilità di addio a zero. Non è detto però che con un compromesso non si convincano per acquistarlo ora per assicurarsene le prestazioni già da questa stagione.