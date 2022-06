Ultime calcio Napoli, Osimhen non è incedibile: individuato il sostituto dalla Serie A

Il calciomercato che sta per avere ufficialmente inizio vivrà, probabilmente, di continui ed inaspettati colpi di scena. Non solo il Napoli, ma tutte le grandi squadre stanno preparando una finestra di mercato ricca di colpi da novanta e trattative importanti. In particolare, gli azzurri riceveranno anche tante offerte per i propri gioielli: nessuno di loro, al momento, è incedibile.

Non fa eccezione Victor Osimhen. Il nigeriano, centro e perno dell’attacco azzurro, non è ritenuto incedibile a fronte di un’offerta adeguata. Acquistato per 70 milioni di euro dal Lille potrebbe lasciare Napoli dinanzi ad una cifra di almeno 100 milioni. Nel caso in cui andasse via, come riportato anche dal Corriere dello Sport, Spalletti non si dispererebbe.

Secondo quanto si legge sul quotidiano il mister di Certaldo non avrebbe problemi a riorganizzare l’attacco, purché Osimhen sia sostituito a dovere. L’indiscrezione riportata dal giornale riguarderebbe anche il possibile sostituto, già individuato da Spalletti. Al tecnico toscano, si legge, non dispiacerebbe riallenare Edin Dzeko, già allenato da Spalletti ai tempi della Roma ed in esubero dall’Inter.

ROME, ITALY – NOVEMBER 27: Edin Dzeko of AS Roma celebrates after scoring the opening goal during the Serie A match between AS Roma and Pescara Calcio at Stadio Olimpico on November 27, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images )

Lo score del bosniaco sotto la guida tecnica del mister toscano è di tutto rispetto. In due stagioni l’attaccante ha giocato sessantanove partite, portando a referto quarantaquattro gol e diciannove assist.