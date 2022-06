Juventus forte su Koulibaly: pronta nuova offerta, c’è una contropartita

Il Napoli dovrà affrontare una sessione di calciomercato quanto mai difficile. Dal primo luglio al primo settembre l’obiettivo di Giuntoli sarà quello di rinforzare l’organico tenendo però conto della politica societaria di abbattimento dei costi. Per questo motivo più di un contratto in scadenza non è stato ancora rinnovato. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è quello legato al futuro di Kalidou Koulibaly.

Il contratto del difensore senegalese è in scadenza il 30 giugno del 2023 ma, ad oggi, non è stato ancora rinnovato. Per questo motivo il Napoli dovrà prendere una decisione: Koulibaly, in caso di mancato rinnovo, potrebbe andar via a zero l’anno prossimo. Tante società sono interessate al cartellino del roccioso centrale azzurro, una su tutte la Juventus.

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica per Koulibaly. Da tempo infatti i bianconeri corteggiano il difensore, ma convincere il Napoli a cederlo in Italia sembrerebbe molto difficile. De Laurentiis, infatti, preferirebbe venderlo a Barcellona o PSG: la Juventus, perciò, studia un’offerta adeguata per convincere il club partenopeo.

Federico Gatti Napoli

Secondo la Gazzetta la Juve avrebbe in mente un’offerta di 20 milioni cash + una contropartita tecnica. L’idea sarebbe quella di inserire nell’affare Federico Gatti, a lungo corteggiato dal Napoli quest’inverno.