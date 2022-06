”Non solo la Juventus su Fabian”, svelato l’interesse di un altro club di Serie A

In casa Napoli sono giorni frenetici soprattutto per la situazione legata ai rinnovi di contratto. Tra i giocatori in scadenza il prossimo anno c’è anche Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo autore di una grande stagione con ben 7 reti e 4 assist, è incerto del suo futuro.

Il Napoli sembra intenzionato ad offrirgli un rinnovo di contratto al ribasso considerando le nuove politiche societarie relative al monte ingaggio; il giocatore non sembra voler accettare l’offerta.

Fabian Ruiz Napoli(Getty Images)

Dunque, vista la situazione davvero incerta, molte squadre stanno sondando il terreno per Fabian.

Difatti, come riportato da Stefano Saladin, giornalista di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul giocatore spagnolo non c’è solo la Juventus ma anche la Roma.

La squadra allenata da Josè Mourinho, fresca della vittoria in Conference, vuole regalare al tecnico portoghese un giocatore importante e Fabian fa parte della lista.

Il giocatore che ha estimatori anche dall’estero, Atletico Madrid su tutti, ancora deve prendere una decisione definitiva.

Il Napoli qualora Fabian non dovesse rinnovare il contratto potrebbe addirittura, in mancanza di un’offerta cash, deciderlo di metterlo fuori rosa. Una situazione che però non gioverebbe né al giocatore né alla società.