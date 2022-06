Calciomercato Napoli, no a Pjanic: il vero obiettivo di Spalletti per la mediana

Il calciomercato del Napoli prende via via sempre più forma con il passare delle settimane. La finestra di calciomercato, che inizierà ufficialmente il primo luglio, darà a Giuntoli più di un grattacapo. In uscita ci sono da gestire situazioni complicate legate ai rinnovi. Koulibaly, Ospina, Mertens e Fabiàn sono solo alcuni dei nomi che hanno il contratto in scadenza tra il 30 giugno del 2022 e del 2023.

In entrata, chiusi i colpi Olivera e Kvaratskhelia, il club partenopeo continua a monitorare profili diversi. I nomi più soventemente accostati agli azzurri sono quelli di Ostigard e Deulofeu, per i quali le trattative sembrerebbero già avviate. Il Corriere dello Sport però, nell’edizione odierna, fa il punto sugli obiettivi per il centrocampo del Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano le voci che vedrebbero interessato il Napoli a Miralem Pjanic non sarebbero veritiere. Spalletti, infatti, preferirebbe Lobotka al bosniaco, che sarebbe quindi fuori dai radar partenopei.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – FEBRUARY 13: Jordan Veretout of AS Roma in action during the Serie A match between US Sassuolo and AS Roma at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on February 13, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo il Corriere il vero obiettivo per il centrocampo azzurro sarebbe Jordan Veretout. Il mediano francese, che con Mourinho non ha trovato spazio, piace molto a Spalletti. Il prezzo di cartellino ed ingaggio, però, è al momento molto alto. Pertanto la trattativa non sembrerebbe destinata a decollare.