Ultime calciomercato, Napoli su Beto: l’Udinese fissa il prezzo del cartellino

Il calciomercato resta uno dei momenti più elettrizzanti per i tifosi e gli appassionati di calcio. Quando i campionati si fermano a causa della pausa estiva le società mettono a segno colpi in entrata ed in uscita per rinforzare i propri organici. Tanti nomi e tante voci si rincorrono nei tre mesi di trattativa, ed i tifosi sperano sempre in un colpo da novanta da parte delle proprie squadre del cuore.

Il Napoli ha iniziato con il botto questa sessione di calciomercato estivo. Già sicuri gli addii di Insigne e Ghoulam, rimpiazzati tempestivamente da Kvaratskhelia ed Olivera. Ora Giuntoli continua a monitorare vari profili per regalare a Spalletti una rosa che possa essere competitiva su tre fronti. Campionato, Champions League e Coppa Italia dovranno essere alla portata della rosa azzurra, e pertanto potrebbero arrivare acquisti in vari reparti.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il Napoli avrebbe puntato fortemente su Beto. L’attaccante portoghese, in forza all’Udinese, sarebbe il vice ideale di Osimhen. I bianconeri hanno appena riscattato la prima punta dalla Portimonense per una cifra che si aggira intorno ai sette milioni di euro.

La richiesta del club friulano sarebbe di circa 18 milioni. Secondo il quotidiano, però, l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 15 milioni di euro.