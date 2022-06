Novità su Luperto: l’Empoli ha fatto una richiesta al Napoli

L’asse Napoli-Empoli resta sempre molto caldo in termini di calciomercato: anche stavolta i due club trattano del costo di un cartellino, ossia quello di Sebastiano Luperto.

Il difensore di proprietà del Napoli, dopo una stagione in prestito nella squadra toscana, si ritrova a prendere una decisione sul suo futuro. Proprio a tal proposito, spunta l’opzione di poter restare nella squadra condotta dal neo allenatore Zanetti.

Sebastiano Luperto, (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Dialogo aperto fra Napoli ed Empoli, si tratta per il cartellino di Luperto

Il club toscano vorrebbe confermare il difensore nativo di Lecce, tanto che starebbe dialogando con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino.

L’Empoli avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ma cercherà di prelevare definitivamente il calciatore dal Napoli. Questa possibilità, come riportato da Tuttomercatoweb, potrebbe avverarsi solo nel caso in cui il club di De Laurentiis andasse incontro all’esigenze dei toscani.

La società di Corsi avrebbe chiesto un ulteriore sconto al Napoli sulla cifra stabilita inizialmente, senza dimenticare che il diritto di riscatto del calciatore è fissato a 3 milioni. Ora però la decisione finale spetterà al numero uno del Napoli.