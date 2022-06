Fu accostato anche al Napoli, colpaccio dal Real Madrid: Jovic arriva in Serie A

Da un like galeotto e un follow sulla page ufficiale della Fiorentina, è nato un vero e proprio scenario di mercato.

La trattativa inaspettata riguarderebbe la Fiorentina, la quale come obiettivo primario di mercato si è posta un rinforzo offensivo, promuovendo fortemente la figura dell’ex obiettivo del Napoli, Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid sarebbe voluto fortemente dalla dirigenza viola tanto che, come riferiscono le ultime voci di mercato, si sarebbero verificati dei dialoghi fra i due club per impostare un’eventuale trattativa.

FOTO: Getty – Jovic Real Madrid

Jovic-Fiorentina, dialoghi fra le parti: i costi dell’operazione

L’ostacolo comprenderebbe appunto il forte costo del cartellino, cifra che secondo la Gazzetta dello Sport si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, ossia il costo del trasferimento a Madrid da Francoforte nel 2019.

Oltre al costo dell’operazione, si dovrebbe superare anche l’altro step riguardante l’ingaggio. Infatti il calciatore vanterebbe di uno stipendio mostre nell’attuale club, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro l’anno.

Tra l’altro, quest’oggi, arriverebbero anche conferme dalla Spagna tramite il quotidiano “Marca“. Il quotidiano iberico rivela che per ora si tratterebbe solo di un sondaggio visto che ai Blancos non sono arrivate ancora offerte ufficiali. La trattativa però potrebbe concludersi grazie all’intervento di Fali Ramadani, agente dell’attaccante serbo con il quale ci sarebbero buoni rapporti.

Dunque il centravanti, una volta tra gli obiettivi del Napoli, si starebbe avvicinando a grandi passi alla Fiorentina.