Il dirigente della Cremonese Ariedo Braida è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, parlando dell’ipotesi di Ounas alla Cremonese e soprattutto del futuro di un gioiellino azzurro, Gianluca Gaetano. Il 22enne napoletano infatti si è messo in mostra in Serie B proprio con la maglia dei violini, tanto da convincere Giuntoli a riportarlo a casa. Ecco le dichiarazioni integrali dell’ex DS di Milan e Barcellona:

“Ipotesi Ounas-Cremonese? Al momento, siamo in una fase embrionale del nostro mercato. Abbiamo dei contatti ma non abbiamo ancora deciso il da farsi, anche perché dal Napoli abbiamo avuto Gaetano e ci avrebbe fatto piacere mantenerlo ma per adesso questo non è possibile. Questo ragazzo è cresciuto, ha talento calcistico ma bisogna lavorarci. Non tutti i calciatori sanno esprimere in modo immediato quello che hanno dentro, lui ha bisogno di un percorso per poterli sfruttare. A centrocampo, lì dove l’ha provato Ancelotti, credo che possa esprimere tutte le sue potenzialità“.

Gianluca Gaetano Cremonese (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Michele Larosa