L’asse Napoli-Salernitana sul mercato si è acceso nelle ultime ore e si è già parlato di qualche possibile acquisto della società azzurra in casa granata. A rispondere alle tante voci che si sono sparse in giro ci ha pensato lo stesso presidente della squadra allenata da Davide Nicola, Danilo Iervolino, ai microfoni della trasmissione Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Scambio Petagna-Djuric? Le do una verità inconfutabile: non so proprio nulla. Cavani resta un sogno? Io sono in una triplice veste: sono azionista di maggioranza, sono presidente e tifoso. Da tifoso strizzo l’occhio a Cavani, da azionista vedo il valore nel medio-lungo periodo, da presidente dico che sarei onorato di averlo qui con noi. Non so se ci sono contatti, ma sarebbe un vero e proprio sogno. Ederson? De Laurentiis non me l’ha chiesto”.

Djuric ed Ederson in ottica Napoli?

Iervolino non ha voluto svelare nessun dettaglio sulle trattative con la società di Aurelio De Laurentiis, rimanendo molto vago. Milan Djuric si è messo in mostra durante questa stagione da protagonista per la lotta salvezza ed è stato accostato proprio al Napoli negli ultimi giorni. I granata vorrebbero provare a fare di tutto per trattenerlo, ma molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Anche la Fiorentina, stando ai vari rumors, ha mosso i propri passi sul giocatore.

Milan Djuric (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per quanto riguarda Ederson, invece, si tratta di una suggestione e c’è da affrontare una trattativa per nulla semplice. Il prezzo stabilito per partire è di almeno 20 milioni di euro, e difficilmente verranno fatti sconti. Il Napoli osserva prima la situazione Fabian Ruiz, poi penserà alle prossime eventuali mosse per il centrocampo.

Alessio Landolfi