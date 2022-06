L’idea di De Laurentiis per il Napoli del futuro: torna di moda un attaccante?

Il nome di Armando Broja è già stato accostato al Napoli in passato e adesso potrebbe tornare di moda.

L’attaccante albanese nell’ultima stagione ha giocato al Southampton, con cui ha realizzato sei gol e un assist in 32 partite di Premier League.

Il giovane 2001 è però di proprietà del Chelsea, squadra con la quale non ha mai esordito dato che, fino ad ora, è stato mandato in prestito.

FOTO: Getty – Broja Southampton

A questo punto, stando a Il Mattino, Broja potrebbe non indossare mai la maglia dei Blues. Il giocatore, infatti, è monitorato attentamente dal Napoli nell’ottica del programma di ringiovanimento della rosa e abbattimento del monte ingaggi.

Al momento, il Chelsea chiede 30 milioni per la cessione, cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri. Alle giuste condizioni, però, non è da escludere che si possa fare un investimento importante per affiancarlo a Victor Osimhen, con cui comunque ci sono alcune differenze fisiche.

Rimane evidente, in ogni caso, il restyling in atto per il reparto offensivo, che ha già salutato Lorenzo Insigne e, probabilmente, farà lo stesso con Dries Mertens e Matteo Politano, che ha chiesto la cessione ed è richiesto sia in Serie A che all’estero.